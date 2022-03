Pelè dimesso dall’ospedale: condizioni stabili (Di martedì 1 marzo 2022) Pelé è stato dimesso dall’ospedale dopo il ricovero per un’infezione alle vie urinarie. La leggenda brasiliana, 81 anni, è stata ricoverata all’ospedale Albert Einstein di San Paolo il 13 febbraio per il trattamento di un tumore al colon. I medici avevano scoperto un’infezione delle vie urinarie otto giorni dopo il suo ricovero, ma lunedì hanno detto che il problema è stato risolto. In un comunicato dell’ospedale si legge: “le condizioni cliniche del paziente sono stabili ed è guarito dall’infezione. Continuerà il trattamento per il tumore al colon, identificato a settembre 2021?. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Pelé è statodopo il ricovero per un’infezione alle vie urinarie. La leggenda brasiliana, 81 anni, è stata ricoverata all’ospedale Albert Einstein di San Paolo il 13 febbraio per il trattamento di un tumore al colon. I medici avevano scoperto un’infezione delle vie urinarie otto giorni dopo il suo ricovero, ma lunedì hanno detto che il problema è stato risolto. In un comunicato dell’ospedale si legge: “lecliniche del paziente sonoed è guarito dall’infezione. Continuerà il trattamento per il tumore al colon, identificato a settembre 2021?. SportFace.

