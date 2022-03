Milan-Inter: Pioli verso il tridente, Inzaghi cambia l’attacco! (Di martedì 1 marzo 2022) Giornata di Derby della Madonnina, con Milan ed Inter pronte a darsi battaglia per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Entrambe le squadre arrivano in una fase delicata della loro stagione: avanti in campionato, ma terribilmente a corto di fiato. Milan Inter Formazioni Pioli che dovrà fare a meno dello squalificato Tonali, sostituito da Krunic, ma che si schiererà con il tridente, così da poter tenere gli esterni nerazzurri più bassi. Sponda Inter, invece, Inzaghi si trova a gestire un Lautaro Martinez in grossa difficoltà: i goal non arrivano da troppo tempo e anche l’apporto alla manovra sembra essere in calo. Il piacentino starebbe pensando dunque a Calhanoglu seconda punta, pronto ad affiancare Dzeko. Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Giornata di Derby della Madonnina, conedpronte a darsi battaglia per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Entrambe le squadre arrivano in una fase delicata della loro stagione: avanti in campionato, ma terribilmente a corto di fiato.Formazioniche dovrà fare a meno dello squalificato Tonali, sostituito da Krunic, ma che si schiererà con il, così da poter tenere gli esterni nerazzurri più bassi. Sponda, invece,si trova a gestire un Lautaro Martinez in grossa difficoltà: i goal non arrivano da troppo tempo e anche l’apporto alla manovra sembra essere in calo. Il piacentino starebbe pensando dunque a Calhanoglu seconda punta, pronto ad affiancare Dzeko.

