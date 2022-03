Milan-Inter, Inzaghi: “Pareggio giusto. Dobbiamo trovare brillantezza, calo fisiologico” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Il Pareggio è il risultato giusto. È stato un derby meno spettacolare rispetto agli altri, le due squadre sono state poco libere mentalmente per la posta in palio. Al ritorno penseremo ad aprile, vogliamo la finale. Abbiamo giocato tanto, Dobbiamo ritrovare la brillantezza, c’è un calo fisiologico”. Lo ha detto Simone Inzaghi dopo Milan-Inter 0-0, semifinale di andata di Coppa Italia. Prestazione negativa per Barella: “Non sono preoccupato, non guarderei al singolo giocatore. Come lui, tanti giocatori hanno spinto tanto”, ha detto il tecnico nerazzurro a Mediaset che si dice felice per i “recuperi di Correa e Gosens che ci daranno una grossa mano nelle rotazioni”. Per Pioli il Milan avrebbe ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Ilè il risultato. È stato un derby meno spettacolare rispetto agli altri, le due squadre sono state poco libere mentalmente per la posta in palio. Al ritorno penseremo ad aprile, vogliamo la finale. Abbiamo giocato tanto,rila, c’è un”. Lo ha detto Simonedopo0-0, semifinale di andata di Coppa Italia. Prestazione negativa per Barella: “Non sono preoccupato, non guarderei al singolo giocatore. Come lui, tanti giocatori hanno spinto tanto”, ha detto il tecnico nerazzurro a Mediaset che si dice felice per i “recuperi di Correa e Gosens che ci daranno una grossa mano nelle rotazioni”. Per Pioli ilavrebbe ...

