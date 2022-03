Malattie neurodegenerative, bando per i ricercatori a metà carriera (Di martedì 1 marzo 2022) Dal 1° marzo aperto il bando: 200mila dollari per sostenere i ricercatori a metà carriera che studiano le Malattie neurodegenerative in Italia Nella vita dei ricercatori c’è un momento di enorme vuoto nella possibilità di accedere a finanziamenti necessari a consolidare le attività e le scoperte realizzate nei propri laboratori: la fase del mid-career. E, spesso, questo iato è causa di interruzione di una carriera avviata e promettente. Per colmare questo limite, l’associazione Airalzh (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer) e la Fondazione Armenise-Harvard si sono alleate per offrire una borsa da 100mila USD all’anno per due anni, capace di sostenere le più interessanti ricerche di base nel campo delle Malattie ... Leggi su lopinionista (Di martedì 1 marzo 2022) Dal 1° marzo aperto il: 200mila dollari per sostenere iche studiano lein Italia Nella vita deic’è un momento di enorme vuoto nella possibilità di accedere a finanziamenti necessari a consolidare le attività e le scoperte realizzate nei propri laboratori: la fase del mid-career. E, spesso, questo iato è causa di interruzione di unaavviata e promettente. Per colmare questo limite, l’associazione Airalzh (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer) e la Fondazione Armenise-Harvard si sono alleate per offrire una borsa da 100mila USD all’anno per due anni, capace di sostenere le più interessanti ricerche di base nel campo delle...

Advertising

Lopinionista : Malattie neurodegenerative, bando per i ricercatori a metà carriera - TorinoNews24 : Parkinson e Alzheimer: arriva una metodo innovativo per la diagnosi di malattie neurodegenerative - Lo studio... - insalutenews : Intelligenza artificiale a supporto delle malattie neurodegenerative, UniPadova nel progetto AICCELERATE -… - ricordiseriali : @Sreitla io non ho finito di ripetere fisio della nutrizione però ho visto una cosa molto interessante ovvero che c… - presasocial : Un nuovo sistema per diagnosticare la Malattia di Alzheimer e il Morbo di Parkinson. -