Kiev: “Russi pronti a raid aereo sulla Cattedrale di Santa Sofia” (Di martedì 1 marzo 2022) “Secondo l’intelligence le truppe russe stanno preparando un attacco aereo sulla Cattedrale di Santa Sofia a Kiev”. Lo ha annunciato l’ambasciata ucraina presso la Santa Sede con un tweet dal proprio account ufficiale: “Secondo l’intelligence le truppe russe stanno preparando un attacco aereo sulla Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, patrimonio dell’Unesco”, il messaggio diffuso. “Sono giunte informazioni che le truppe russe stanno preparando un attacco aereo sul santuario più importante del popolo ucraino: la Cattedrale di Santa Sofia di Kiev”, ha dichiarato monsignor Sviatoslav ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) “Secondo l’intelligence le truppe russe stanno preparando un attaccodi”. Lo ha annunciato l’ambasciata ucraina presso laSede con un tweet dal proprio account ufficiale: “Secondo l’intelligence le truppe russe stanno preparando un attaccodi, patrimonio dell’Unesco”, il messaggio diffuso. “Sono giunte informazioni che le truppe russe stanno preparando un attaccosul santuario più importante del popolo ucraino: ladidi”, ha dichiarato monsignor Sviatoslav ...

