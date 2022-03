Jimmy Choo e Mugler | oltre i limiti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 marzo 2022) Due luxury brand di fama mondiale,, si sono uniti per una collezione di scarpe che ha molto da raccontare. Potente, femminile e glamour sono gli ingredienti principali di questa collaborazione. Casey Cadwallader direttore creativo diafferma che “lo stile di questa collezione riguarda la presa di coscienza di sé delle donne di oggi e la loro fiducia nel vestirsi per se stesse”. Casey sembra voler continuare il percorso avviato negli anni Novanta da Thierry, il fondatore dell’omonima azienda e scomparso lo scorso gennaio. “Un uomo che ha combattuto per la sua visione e ha vissuto per ciò che lo appassionava. Questo per me è di ispirazione. Non avere paura di andare verso quello che non è ancora stato fatto. Spostare i confini della materialità e del modo in cui ...