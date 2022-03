Il ragazzo che stalkerava Elon Musk ora traccia i jet dei magnati russi (Di martedì 1 marzo 2022) Jack Sweeney, studente diciannovenne, controlla i magnati russi. Sweeney sta seguendo gli aerei dei miliardari russi, i quali sono già sotto pressione internazionale per l’invasione, da parte del loro paese, dell’Ucraina. Dopo aver tracciato l’aereo di Elon Musk, il ragazzo ripropone agli oligarchi russi lo stesso trattamento. Dopo essere diventato popolare sul web e aver mandato in tilt Musk, l’uomo più ricco del mondo, ora Jack Sweeney, attraverso il suo account Twitter «Elon’s Jet», sta ponendo in essere un’attività di monitoraggio che interessa gli aerei di alcune delle persone più facoltose della russia. Leggi anche > Il ragazzo che traccia il jet di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 marzo 2022) Jack Sweeney, studente diciannovenne, controlla i. Sweeney sta seguendo gli aerei dei miliardari, i quali sono già sotto pressione internazionale per l’invasione, da parte del loro paese, dell’Ucraina. Dopo averto l’aereo di, ilripropone agli oligarchilo stesso trattamento. Dopo essere diventato popolare sul web e aver mandato in tilt, l’uomo più ricco del mondo, ora Jack Sweeney, attraverso il suo account Twitter «’s Jet», sta ponendo in essere un’attività di monitoraggio che interessa gli aerei di alcune delle persone più facoltose dellaa. Leggi anche > Ilcheil jet di ...

