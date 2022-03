Guerra Russia-Ucraina, relativa calma sui mercati, Borsa di Mosca chiusa anche oggi. Un rublo vale meno di un centesimo di dollaro (Di martedì 1 marzo 2022) Continua la sorprendente relativa calma sui mercati. Saranno gli algoritmi che gestiscono ormai il 70% degli scambi e sono meno eccitabili? Sta di fatto che le borse asiatiche hanno chiuso in positivo con Tokyo a + 1,2%, Shanghai a + 0,7%, Hong Kong a + 0,2%. La Borsa di Mosca è chiusa anche oggi, per il secondo giorno di seguito. L’ultima volta che la Borsa russa chiuse i battenti fu nel 1917, riaprì 75 anni dopo. Il rublo prosegue, anche se rallenta, la sua caduta ma vale meno di un cent. Stabile il cambio euro dollaro. In Europa le aperture sono senza grandi spunti con Londra sulla parità, Parigi e Francoforte in lieve calo. Milano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Continua la sorprendentesui. Saranno gli algoritmi che gestiscono ormai il 70% degli scambi e sonoeccitabili? Sta di fatto che le borse asiatiche hanno chiuso in positivo con Tokyo a + 1,2%, Shanghai a + 0,7%, Hong Kong a + 0,2%. Ladi, per il secondo giorno di seguito. L’ultima volta che larussa chiuse i battenti fu nel 1917, riaprì 75 anni dopo. Ilprosegue,se rallenta, la sua caduta madi un cent. Stabile il cambio euro. In Europa le aperture sono senza grandi spunti con Londra sulla parità, Parigi e Francoforte in lieve calo. Milano ...

