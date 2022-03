Guerra Russia-Ucraina, accordo Ue sulle sanzioni alle banche: sette escluse da Swift. Si salvano, per ora, Gazprombank e Sberbank (Di mercoledì 2 marzo 2022) Gli ambasciatori della Ue hanno approvato l’esclusione di diverse banche russe dal sistema Swift, secondo quanto annunciato questa sera dalla presidenza francese. A quanto si apprende, le banche nella lista sono sette. La misura verrà approvata legalmente con procedura scritta stasera, così che potrà essere in gazzetta e da domani mattina essere operativa. Secondo fonti diplomatiche citate dalla dpa, nella lista non vi sarà la principale banca russa, Sberbank. Ulteriori documenti citati dal sito Politico.eu rivelano che dall sarebbe esclusa anche Gazprombank, terza banca del Paese, strettamente legata al settore energetico. Nella lista vi sarebbe invece la seconda banca Vtb. Secondo le fonti citate dal sito, la lista è stata presentata dalla commissione dopo consultazioni con gli Stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Gli ambasciatori della Ue hanno approvato l’esclusione di diverserusse dal sistema, secondo quanto annunciato questa sera dalla presidenza francese. A quanto si apprende, lenella lista sono. La misura verrà approvata legalmente con procedura scritta stasera, così che potrà essere in gazzetta e da domani mattina essere operativa. Secondo fonti diplomatiche citate dalla dpa, nella lista non vi sarà la principale banca russa,. Ulteriori documenti citati dal sito Politico.eu rivelano che dall sarebbe esclusa anche, terza banca del Paese, strettamente legata al settore energetico. Nella lista vi sarebbe invece la seconda banca Vtb. Secondo le fonti citate dal sito, la lista è stata presentata dalla commissione dopo consultazioni con gli Stati ...

