Gf Vip | le scuse pubbliche di Clarissa Selassié a Katia Ricciarelli

(Di martedì 1 marzo 2022) "Non ho dato il meglio di me", ha dichiarato la Princess, che all'eliminazione della cantante lirica aveva scritto sui social: "Ma vaffanc**o va, una clown! Esci brutta strega". L'articolo proviene da DireDonna.

Alfonso Signorini ha letto un messaggio di scuse da parte di Clarissa Selassié per le parole usate. Tuttavia, Katia non è sembrata molto toccata da queste scuse. Durante la diretta di ieri del GF Vip, Alfonso ha letto pubblicamente le scuse della giovane principessa.