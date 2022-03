Draghi: "L'Italia non si volta dall'altra parte, serve una reazione rapida, ferma e unitaria" (Di martedì 1 marzo 2022) AGI - "L'Italia non intende voltarsi dall'altra parte. L'Italia è solidale con Zelensky e con il popolo ucraino, lo aiuta a difendersi dalla Russia. L'Italia condanna Putin e ammira il coraggio di chi in Russia manifesta contro l'invasione". Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, chiede e ottiene il sostegno del Senato, dopo avere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che consente, in deroga alle leggi vigenti, la cessione di mezzi, materiale, equipaggiamento militare "a un Paese in guerra". In Romania le forze aeree Italiane saranno raddoppiate. L'Italia fa questa scelta "senza precedenti" insieme all'Europa. La Russia ha premeditato da tempo l'aggressione all'Ucraina: "Le riserve ... Leggi su agi (Di martedì 1 marzo 2022) AGI - "L'non intendersi. L'è solidale con Zelensky e con il popolo ucraino, lo aiuta a difendersia Russia. L'condanna Putin e ammira il coraggio di chi in Russia manifesta contro l'invasione". Il Presidente del Consiglio, Mario, chiede e ottiene il sostegno del Senato, dopo avere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che consente, in deroga alle leggi vigenti, la cessione di mezzi, materiale, equipaggiamento militare "a un Paese in guerra". In Romania le forze aereene saranno raddoppiate. L'fa questa scelta "senza precedenti" insieme all'Europa. La Russia ha premeditato da tempo l'aggressione all'Ucraina: "Le riserve ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: L’Italia dà il suo pieno e convinto appoggio al pacchetto di misure contro la Federazione Russa… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: L’Italia ha risposto all’appello del Presidente @ZelenskyyUa che aveva chiesto equipaggiamenti, a… - gparagone : 'L’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia': ma #Draghi dove vuole portare l'Italia??? - Sparecchiavoooo : RT @Leon4rd__: Art. 11 Costituzione: L'Italia ripudia la guerra come risoluzione delle controversie internazionali. Draghi manda armi in U… - violatta : RT @Leon4rd__: Art. 11 Costituzione: L'Italia ripudia la guerra come risoluzione delle controversie internazionali. Draghi manda armi in U… -