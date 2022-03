Ciclismo su pista, Europei 2024 ad Apeldoorn in Olanda (Di martedì 1 marzo 2022) Sarà la città olandese di Apeldoorn ad ospitare l’edizione 2024 dei Campionati Europei su pista elite in programma dal 14 al 18 febbraio. La conferma delle date, scrive la FederCiclismo europea, è avvenuta ieri nel corso del direttivo straordinario dell’Union Européenne de Cyclisme che si è svolto virtualmente al quale hanno partecipato tutti i membri. Alla rassegna continentale circa 250 atleti provenienti da circa 30 nazioni che, nelle sei giornate di gare, si contenderanno i 22 titoli in palio, 11 per ogni categoria. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Sarà la città olandese diad ospitare l’edizionedei Campionatisuelite in programma dal 14 al 18 febbraio. La conferma delle date, scrive la Federeuropea, è avvenuta ieri nel corso del direttivo straordinario dell’Union Européenne de Cyclisme che si è svolto virtualmente al quale hanno partecipato tutti i membri. Alla rassegna continentale circa 250 atleti provenienti da circa 30 nazioni che, nelle sei giornate di gare, si contenderanno i 22 titoli in palio, 11 per ogni categoria. SportFace.

Advertising

MicheleVesch : RT @MichGPS: Oggi vi porto alla scoperta della #pistaciclabile #Oltradige. Il percorso parte dalla città di Bolzano per raggiungere il #lag… - MichGPS : Oggi vi porto alla scoperta della #pistaciclabile #Oltradige. Il percorso parte dalla città di Bolzano per raggiung… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, dilettanti èlite e under 23: tutti in pista al Misano World Circuit per il Gran Premio Misano 100 https://t.c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, dilettanti èlite e under 23: tutti in pista al Misano World Circuit per il Gran Premio Misano 100 https://t.c… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, dilettanti èlite e under 23: tutti in pista al Misano World Circuit per il Gran Premio Misano 100 https://t.c… -