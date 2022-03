Bitcoin per l'Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) Milioni di dollari sono stati raccolti a sostegno dell'Ucraina attraverso le criptovalute grazie a migliaia di donazioni che continuano ad affluire sui portafogli digitali governativi Leggi su repubblica (Di martedì 1 marzo 2022) Milioni di dollari sono stati raccolti a sostegno dell'attraverso le criptovalute grazie a migliaia di donazioni che continuano ad affluire sui portafogli digitali governativi

Advertising

nicolajdor : @cavicchioli Io invece vedo un segnale bullish per Bitcoin - lomestars : RT @Nalu_2017: Mi sono già rotta a vedere la pubblicità invasiva di Bitcoin in continuo...ho un presentimento che fra poco il mio conto cor… - Matteo94306760 : RT @federico_rivi: - I cittadini russi si rifugiano in #Bitcoin per poter sopravvivere a sanzioni che non distinguono tra oligarchia e popo… - Pindol83 : @enricomariutti Bel articolo anche se mi piacerebbe uno spunto di riflessione sul mining di Bitcoin che di fatto po… - Gabisbetter1 : #bitcoin Comunicazione di servizio: ma con tutto quello che sta succedendo ancora non li avete comprati? Vi fidate… -