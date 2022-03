Bayern Monaco | bomba dalla Spagna su Lewandowski!

(Di martedì 1 marzo 2022) Dalle notizie che sopraggiungono agli esperti di calciomercato, quest’estate assisteremo ad una girandola di attaccanti top, da Kane a Mbappè, passando per Haaland e Lewandowski. Atletico Madrid Simeone LewandowskiProprio sull’attaccante polacco, secondo quanto riportato da As, l’Atletico Madrid di Diego Simeone sarebbe interessatissimo all’acquisto dell’ex bomber del Borussia Dortmund per la prossima estate. Già l’estate scorsa si era parlato di un addio poi mai concretizzato al Manchester City di Guardiola, che alla fine ha preferito rimanere senza punte.

Ci sta pensando infatti anche ile le squadre spagnole, come l' Atletico Madrid. E' evidente, allo stesso tempo, che sia praticamente impossibile vedere arrivare a Milano sia Bremer ...Dietro i portoghesi, per incassi grezzi ci sono Real Madrid (330 milioni) e(285 milioni). ... poi Tolisso alper 41 milioni, Umtiti al Barça per 25 milioni, Fekir al Betis per una cifra ...Qualche rumors di troppo sul futuro di Robert Lewandowski. Il centravanti polacco del Bayern Monaco è finito nel mirino delle cronache sportive non solo per le sue reti ma anche per il possibile addio ...La Juventus sarebbe intenzionata a fare sul serio per l'acquisto del cartellino di Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 dell'Ajax e della nazionale olandese: stando ad ...