Bargiggia | “Corsa scudetto | Napoli in piena corsa Osimhen f la differenza”

Il Napoli è in piena corsa scudetto, anche Paolo Bargiggia sottolinea che gli azzurri possono ambire al titolo. Il giornalista su Twitter scrive: "Più o meno tutte le big, forse eccetto Inter hanno avuto un buon numero di infortuni. Per me, Coppa d'Africa superata abbastanza agevolmente. Victor Osimhen fondamentale quando è in campo.Peccato per le due gare perse al Maradona con le piccole. Ma il Napoli è in piena corsa" Il Napoli gioca domenica con il Milan, una sfida scudetto che si gioca davanti ad uno stadio Maradona gremito in ogni ordine di posto. Una sfida difficile ma non impossibile per il Napoli che già all'andata riuscì a battere i rossoneri

