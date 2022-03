Anna Borsa, la ragazza uccisa con un colpo di pistola nel salone di bellezza in cui lavorava (Di martedì 1 marzo 2022) È stata uccisa con un colpo di pistola alla testa, a bruciapelo, davanti ai suoi clienti, mentre lavorava nel suo salone da parrucchiera . Anna Borsa aveva 30 anni, e secondo fonti investigative a fare fuoco sarebbe stato il suo ex fidanzato. Tutto è avvenuto questa mattina a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Nei concitati momenti è stato ferito anche un altro uomo, poi soccorso e portato in ospedale: si tratterebbe del suo attuale compagno. Sembra delinearsi lo scenario di un femminicidio con tutte le caratteristiche del caso: la relazione finita, l’impossibilità di riconoscere l’autonomia del partner, il senso di possesso, l’epilogo tragico. Anna Borsa, la giovane parrucchiera uccisa a colpi di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) È statacon undialla testa, a bruciapelo, davanti ai suoi clienti, mentrenel suoda parrucchiera .aveva 30 anni, e secondo fonti investigative a fare fuoco sarebbe stato il suo ex fidanzato. Tutto è avvenuto questa mattina a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Nei concitati momenti è stato ferito anche un altro uomo, poi soccorso e portato in ospedale: si tratterebbe del suo attuale compagno. Sembra delinearsi lo scenario di un femminicidio con tutte le caratteristiche del caso: la relazione finita, l’impossibilità di riconoscere l’autonomia del partner, il senso di possesso, l’epilogo tragico., la giovane parrucchieraa colpi di ...

