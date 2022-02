**Ucraina: in Cdm norma quadro su invio mezzi a Kiev, poi decreto Difesa con numeri** (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Il decreto atteso nel Consiglio dei ministri in programma oggi alle 15.30 conterrà solo una norma quadro che consentirà l'invio di materiale, anche militare, all'Ucraina. Il numero di mezzi, materiale ed equipaggiamenti che l'Italia invierà a Kiev sarà dettagliato in un decreto ad hoc del ministero della Difesa. Dunque nessun elenco del materiale militare destinato dal nostro Paese all'Ucraina nel dl in Cdm oggi, per la 'lista' si dovrà attendere il decreto della Difesa. Lo riferiscono fonti di governo a poche ore dal Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Ilatteso nel Consiglio dei ministri in programma oggi alle 15.30 conterrà solo unache consentirà l'di materiale, anche militare, all'Ucraina. Il numero di, materiale ed equipaggiamenti che l'Italia invierà asarà dettagliato in unad hoc del ministero della. Dunque nessun elenco del materiale militare destinato dal nostro Paese all'Ucraina nel dl in Cdm oggi, per la 'lista' si dovrà attendere ildella. Lo riferiscono fonti di governo a poche ore dal Cdm.

Ucraina. L'esercito russo accusa Kiev di servirsi della popolazione come scudo umano Nel nostro paese oggi è previsto un Cdm sulle misure da attuare per la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina. Maria Anna Goni

Centrale di Spezia, in bilico tra gas e carbone? Italia indietro su impianti di accumulo e rinnovabili, tra il 2021 e il 2022 ridotte del 2%. E oggi il Cdm deciderà per il carbone.

