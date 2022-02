Ucraina | bozza dl | invio mezzi militari fino a 31 12 | elenchi in decreti ministeri

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) -die materialia Kiev potrà avvenirea fine anno. E' quanto prevede ladel dl approvato in Cdm. "al 31 dicembre 2022, previa risoluzione delle Camere, è autorizzata la cessione di, materiali ed equipaggiamentiin favore delle autorità governative dell', in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative", si legge nel dl. Gli, uno o più secondo le esigenze, verranno definiti nel tempo conali ad hoc. "Con uno o piùdel ...

... Ghana e Kenya , che nella seduta del 25 febbraio hanno sostenuto ladi risoluzione contro ... Martin Kimani , aveva criticato la Russia attraverso un paragone tra l'occupazione dell'e la ...
Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Invio di mezzi e materiali militari a Kiev potrà avvenire fino a fine anno. E' quanto prevede la bozza del dl approvato ...
Era in programma per oggi, ma il relatore ha chiesto di posticipare l'esame a data da destinarsi. Necessari chiarimenti sul testo della bozza per evitare messaggi fuorvianti ...