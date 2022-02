Sottotono pelle: cos’è, come riconoscerlo e come scegliere il make-up giusto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quando si tratta di trovare un nuovo rossetto o fondotinta, il colore è di solito l’elemento a cui guardiamo e che ci attrae per primo. Tutto ciò è connesso al Sottotono della pelle, ossia i colori naturali sotto la superficie della pelle stessa. Comprendere il proprio Sottotono è la chiave per trovare il fondotinta e il rossetto giusti, e optare per le migliori palette anche per quanto riguarda la scelta del colore dei vestiti e dei capelli. Sottotono della pelle: cos’è? Il Sottotono della pelle è il colore di fondo dell’epidermide, che può essere in 4 differenti sfumature: caldo; freddo; neutro; olivastro. È importante ricordare che il Sottotono non è la stessa cosa del tono naturale, ossia il colore della ... Leggi su diredonna (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quando si tratta di trovare un nuovo rossetto o fondotinta, il colore è di solito l’elemento a cui guardiamo e che ci attrae per primo. Tutto ciò è connesso aldella, ossia i colori naturali sotto la superficie dellastessa. Comprendere il proprioè la chiave per trovare il fondotinta e il rossetto giusti, e optare per le migliori palette anche per quanto riguarda la scelta del colore dei vestiti e dei capelli.della? Ildellaè il colore di fondo dell’epidermide, che può essere in 4 differenti sfumature: caldo; freddo; neutro; olivastro. È importante ricordare che ilnon è la stessa cosa del tono naturale, ossia il colore della ...

