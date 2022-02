“Sofia Gogia sei bravissima a sciare” | la passione della bimba dell’asilo di Orio al Serio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) “sei” così scrive una bambina che frequenta le prime classiscuola primaria “Dante Alighieri” dial. Un docente, durante le due ore di mensa, chiacchiera con i bambini delle vacanze invernali, delle montagne innevate e racconta loro di una sciatrice bergamasca molto forte. Si chiamaGoggia. Continua raccontando che tra le tante gare vinte dalla sciatrice di Bergamo ce n’è una un po’ particolare perché, per la vincitrice, in palio, c’è un vitellino. I bambini, stupiti, ascoltano come Goggia abbia vinto la gara, portando l’animale in un agriturismoVal Brembana. Una bambina rimane colpita dal racconto e riconosce la sciatrice bergamasca, in televisione, durante le ultime ...