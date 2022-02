Signori: «Voglio tornare nel calcio e allenare i giovani» (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’ex attaccante italiano Signori ha parlato del suo desiderio di tornare nel mondo del calcio Beppe Signori si è raccontato in una lunga intervista a Il Corriere della Sera, alla vigilia dell’uscita del suo libro “Fuorigioco“. INCONTRO CON BELLAVISTA ED ERODIANI – «L’antefatto: io ero amico di Gigi Sartor. Lui in Cina ha conosciuto degli investitori di Singapore, che non sono però quelli dell’inchiesta scommesse, non c’entrano niente, sono solo di Singapore, Vogliono comprare una squadra di B e Vogliono spendere il mio nome come futuro allenatore. Mi danno come compenso 32mila euro, che io deposito in Svizzera, con nome, cognome, modulo antiriciclaggio. Per la procura diventa un conto cifrato, sa perché? Perché scelgo di identificarlo con delle cifre. Comunque, vado a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’ex attaccante italianoha parlato del suo desiderio dinel mondo delBeppesi è raccontato in una lunga intervista a Il Corriere della Sera, alla vigilia dell’uscita del suo libro “Fuorigioco“. INCONTRO CON BELLAVISTA ED ERODIANI – «L’antefatto: io ero amico di Gigi Sartor. Lui in Cina ha conosciuto degli investitori di Singapore, che non sono però quelli dell’inchiesta scommesse, non c’entrano niente, sono solo di Singapore,no comprare una squadra di B eno spendere il mio nome come futuro allenatore. Mi danno come compenso 32mila euro, che io deposito in Svizzera, con nome, cognome, modulo antiriciclaggio. Per la procura diventa un conto cifrato, sa perché? Perché scelgo di identificarlo con delle cifre. Comunque, vado a ...

