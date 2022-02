Rudiger in scadenza di contratto, la Juve prova a sfidare Real e Psg. Ma il Chelsea... (Di martedì 1 marzo 2022) La crescita di Toni Rudiger in termini di affidabilità e reputazione internazionale è continua, ormai è considerato a tutti... Leggi su calciomercato (Di martedì 1 marzo 2022) La crescita di Toniin termini di affidabilità e reputazione internazionale è continua, ormai è considerato a tutti...

Ultime Notizie dalla rete : Rudiger scadenza Chelsea: nuovo club su Rüdiger Commenta per primo Secondo il Daily Mirror il Manchester United ha contattato l'entourage di Antonio Rudiger , in scadenza a giugno con il Chelsea .

Manchester United: si tratta un grande nome per la difesa Uno dei nomi caldi è quello di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea e non intenzionato a rinnovare con i Blues. Sul difensore c'è anche l'interesse di Real Madrid e Bayern Monaco. ...

In scadenza - Le occasioni in Premier League: da Azpilicueta a Rudiger, i 5 difensori da seguire TUTTO mercato WEB Calciomercato, bye bye Juventus: firma ad un passo Juventus e Inter cercano in maniera importante un rinforzo in difesa: Rudiger sarebbe ora più vicino al rinnovo con il Chelsea ...

Lo United punta Rudiger In casa Red Devils c’è necessità di puntellare la difesa e così è spuntata l’idea Antonio Rudiger, in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea.

