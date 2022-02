Rottamazione Ter, oggi scadenza Agenzia delle Entrate-Riscossione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Agenzia delle Entrate-Riscossione: Nuova scadenza per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-ter e sono in regola i pagamenti precedenti. Il 28 febbraio 2022, come previsto dal Decreto Legge n. 119/2018, è il termine per saldare la prossima rata della definizione agevolata delle cartelle e mantenere le agevolazioni previste. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino inviato da Agenzia delle Entrate-Riscossione che riporta la scadenza del 28 febbraio 2022. In ogni caso, è possibile richiedere una copia dei bollettini, per questa scadenza e anche per le successive, sul sito internet ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 28 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Nuovaper i contribuenti che hanno aderito alla-ter e sono in regola i pagamenti precedenti. Il 28 febbraio 2022, come previsto dal Decreto Legge n. 119/2018, è il termine per saldare la prossima rata della definizione agevolatacartelle e mantenere le agevolazioni previste. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino inviato dache riporta ladel 28 febbraio 2022. In ogni caso, è possibile richiedere una copia dei bollettini, per questae anche per le successive, sul sito internet ...

