(Di lunedì 28 febbraio 2022)aidove ignoti hanno tagliato gli pneumatici di centinaia di auto. Via dell’Osservatorio, via Campi d’Annibale, piazza Valeriano Gatta, via della Portella ed alcune vie limitrofe, queste le strade dove lunedì mattina i residenti di Rocca di Papa hanno trovato le loro vetture con le gomme squarciate. Poi le chiamate al 112 e l’arrivo sul posto dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Frascati che, dopo aver svolto un primo sopralluogo con i militari della stazione di Rocca di Papa: appurato il danneggiamento degli pneumatici di oltre 100 auto lasciate in sosta sulla pubblica via durante la. Confermato l’atto, i carabinieri hanno iniziato le indagini per risalire agli autori ...

Advertising

italiaserait : Raid vandalico nella notte ai Castelli Romani: la situazione - bizcommunityit : Raid vandalico nella notte: tagliate le gomme di centinaia di auto - qnazionale : Roma raid vandalico: squarciate gomme a 100 auto a Rocca di Papa - infoitinterno : Rocca di Papa – Raid vandalico ai Campi d’Annibale, bucate le gomme a circa 100 auto - infoitinterno : Raid vandalico nella notte: tagliate le gomme di centinaia di auto -

Ultime Notizie dalla rete : Raid vandalico

RomaToday

Gli inquirenti stanno cercando di individuare gli autori delanche attraverso le eventuali immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona.... Articolo : Bucate le gomme di 5 auto in sosta: caccia all autore Articolo : San Jacopino,contro le auto in sosta Articolo :su 10 auto in sosta Altro caso in via Palestro Blitz...Raid vandalico nella notte ai Castelli Romani dove ignoti hanno tagliato gli pneumatici di centinaia di auto. Via dell’Osservatorio, via Campi d’Annibale, piazza Valeriano Gatta, via della Portella ed ...Sono state tagliate le gomme dei veicoli che erano parcheggiati in via dell'Osservatorio e nelle strade limitrofe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di ...