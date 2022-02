“Ma chi è stato?”. Il messaggio aereo sorprende Davide e tutto il GF Vip: la frase è molto chiara (Di lunedì 28 febbraio 2022) messaggio aereo per Davide Silvestri al ‘GF Vip’. A poche ore dalla diretta televisiva con Alfonso Signorini, il concorrente ha ricevuto questa sorpresa inaspettata e davanti a tutti gli altri compagni di avventura non ha nascosto di essere un po’ senza parole. Anche perché si è immediatamente chiesto chi fosse l’autore di questo gesto improvviso. La scritta è stata inequivocabile, ma a lasciare tutti nel mistero più assoluto ci ha pensato il mittente, che probabilmente non vuole svelarsi. Prima di darvi tutti i dettagli su Davide Silvestri, nelle scorse ore c’è stato un momento teso tra Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. Miriana ha criticato Manila Nazzaro che si era detta in qualche modo dispiaciuta per l’uscita di Katia Ricciarelli. “Le hai fatto il brindisi comunque. Non so come tu possa fare, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)perSilvestri al ‘GF Vip’. A poche ore dalla diretta televisiva con Alfonso Signorini, il concorrente ha ricevuto questa sorpresa inaspettata e davanti a tutti gli altri compagni di avventura non ha nascosto di essere un po’ senza parole. Anche perché si è immediatamente chiesto chi fosse l’autore di questo gesto improvviso. La scritta è stata inequivocabile, ma a lasciare tutti nel mistero più assoluto ci ha pensato il mittente, che probabilmente non vuole svelarsi. Prima di darvi tutti i dettagli suSilvestri, nelle scorse ore c’èun momento teso tra Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. Miriana ha criticato Manila Nazzaro che si era detta in qualche modo dispiaciuta per l’uscita di Katia Ricciarelli. “Le hai fatto il brindisi comunque. Non so come tu possa fare, ...

Advertising

borghi_claudio : Buono, stiamo facendo ridere il mondo. Un sano esperimento sociale in mano a speranza. E domani siete pronti ad in… - SkyArte : 10 anni domani, ci lasciava #LucioDalla. Celebriamo uno dei più grandi artisti della musica italiana con Senza Luci… - AlexBazzaro : Lo “stato di emergenza” era il motivo per la creazione del green pass. Se viene meno perché non vengono eliminate i… - ziomaury247 : @yenisey74 Oghi nazione è libera di avere rapporti con chi meglio crede. Adesso i missili possono partire da miglia… - SamueleAnese : @AlessioParodi6 @ontherailaway Se non ci fosse lo stato chi difenderebbe gli Ucraini? -