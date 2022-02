Grande Fratello Vip 6, Barù diffidato da Noemi: ecco cosa è successo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Noemi ha fatto arrivare una diffida a Barù nella casa del Grande Fratello Vip 6: ecco cosa aveva detto il gieffino sulla cantante dopo Sanremo 2022. Barù è stato diffidato da Noemi e non potrà più dire il suo nome nella casa del Grande Fratello Vip 6: la decisione della cantante romana arriva poche settimane dopo che l'etologo, commentando una sua canzone, aveva detto di lei 'le devono tagliare le corde vocali!' Nuova diffida al Grande Fratello Vip 6, lo scorso gennaio Pago aveva diffidato Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, per alcune espressioni usate nei confronti di Miriana Trevisan, ex moglie del cantante e madre di suo figlio. Ora la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 febbraio 2022)ha fatto arrivare una diffida anella casa delVip 6:aveva detto il gieffino sulla cantante dopo Sanremo 2022.è statodae non potrà più dire il suo nome nella casa delVip 6: la decisione della cantante romana arriva poche settimane dopo che l'etologo, commentando una sua canzone, aveva detto di lei 'le devono tagliare le corde vocali!' Nuova diffida alVip 6, lo scorso gennaio Pago avevaGiacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, per alcune espressioni usate nei confronti di Miriana Trevisan, ex moglie del cantante e madre di suo figlio. Ora la ...

