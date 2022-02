“Giornata del Farmaco” | nella zona di Saronno raccolti 2 072 farmaci per i bisognosi

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Pontifex_it : Oggi è la Giornata nazionale del personale sanitario. Ai nostri medici, infermieri, infermiere, volontari un applauso e un grazie grande! - _Nico_Piro_ : Manifestazioni per la pace che abbiamo visto nel fine settimana a Mosca e San Pietroburgo ma all'economia. Le sanzi… - startzai : RT @Benzinga_Italia: ??Ecco 5 #titoli suggeriti da #Benzinga che nella giornata del 25/02/2022 potrebbero interessare gli #investitori sul #… - BossmanBossm1 : RT @LGrullita: Scusate se per me il 16 dicembre resterà per sempre la loro 'mia' giornata del ? Sai quanto ti amo? Come se nn ci fosse un… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata del

La 14ªPeroni Top 10 di rugby bisogna iniziare a guardarla dal fondo, non dal vertice dove l'ampia vittoriaPetrarca Padova in casa delle Fiamme Oro non fa che confermare il suo dominio da ...Buffon: 'Oggi è una bellaper me e per la mia famiglia' Dopo le parolepresidente gialloblù interviene anche l'ex portiere della nazionale italiana: ' Oggi per me e per tutta la mia ...Il Ministro della Salute in occasione della Giornata internazionale: “È un momento non semplice, eppure oggi più che mai abbiamo bisogno di rimettere al centro il primato del diritto alla salute, che ...Proprio per questo, per poter arrivare il prima possibile alla presa in carico del paziente e della sua famiglia sono ... persegue da anni e che vuole rinnovare in occasione della ‘Giornata mondiale ...