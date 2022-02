Giani: 'Ora che Novavax c'è, i no vax facciano il loro dovere e si vaccinino' (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'arrivo degli scatoloni con dosi di Novavax Per approfondire : Articolo : Domani l'esordio del vaccino Novavax Ma non c'è la fila: finora 120 prenotazioni Articolo : Novavax si può scegliere? Ecco in ... Leggi su lanazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'arrivo degli scatoloni con dosi diPer approfondire : Articolo : Domani l'esordio del vaccinoMa non c'è la fila: finora 120 prenotazioni Articolo :si può scegliere? Ecco in ...

Advertising

Menanni1 : Dignene Giani! Ora non ci son più scuse! E col #novavax potete anche mangiare le verdure concimate col KEU. - controradio : Giani, arrivati vaccini Novavax, ora novax 'facciano loro dovere' - qn_lanazione : #Covid - #Giani: 'Ora che #Novavax c'è, i no vax facciano il loro dovere e si vaccinino' - bralex84 : Con questa risposta che ho dato a questa Giovanna Giani, sono 100 punti per me ampiamente meritati! ?? #PD CENTRIST… - Carlino_Modena : Giani: 'Ora i nostri tifosi possono fare la differenza' -