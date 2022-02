GFVip 6, Barù scopre la diffida di Noemi: “Una certa signorina che canta…” (Di lunedì 28 febbraio 2022) A distanza di qualche settimana dalla frase infelice di Barù ai danni di Noemi, pronunciata al Grande Fratello Vip 6, il concorrente è stato messo al corrente della diffida. Parlando con Jessica Selassié, il diretto interessato è rimasto fermo sulla sua posizione e ha evitato di nominare il nome dell’artista romana. Il precedente Poco dopo la messa in onda del Festival di Sanremo, gli autori avevano trasmesso le canzoni della kermesse nella casa del Grande Fratello Vip 6. Una mattina, Barù nel sentire il brano di Noemi ha esordito: “Le devono tagliare le corde vocali”. La cantante, dopo essere stata messa al corrente dell’accaduto, su Instagram si era chiesta il perché di tanta violenza. Noemi diffida Barù Dopo qualche settimana dall’episodio ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 febbraio 2022) A distanza di qualche settimana dalla frase infelice diai danni di, pronunciata al Grande Fratello Vip 6, il concorrente è stato messo al corrente della. Parlando con Jessica Selassié, il diretto interessato è rimasto fermo sulla sua posizione e ha evitato di nominare il nome dell’artista romana. Il precedente Poco dopo la messa in onda del Festival di Sanremo, gli autori avevano trasmesso le canzoni della kermesse nella casa del Grande Fratello Vip 6. Una mattina,nel sentire il brano diha esordito: “Le devono tagliare le corde vocali”. La cantante, dopo essere stata messa al corrente dell’accaduto, su Instagram si era chiesta il perché di tanta violenza.Dopo qualche settimana dall’episodio ...

