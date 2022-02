Chi è Emilio Gianatti: Laurea in Economia Aziendale, Manager nel settore bancario e creditizio, (Di lunedì 28 febbraio 2022) Laurea in Economia Aziendale alla Università Luigi Bocconi. Esperienza di lungo corso come Manager nel settore bancario e creditizio. Docente a contratto presso il corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (Indirizzo Finanza e Progetti di Investimento) della Università di Parma. Consulente Aziendale per tematiche inerenti la organizzazione, la valutazione Aziendale, il project management, la gestione creditizia e la finanza agevolata. Supporto alle start-up e per la ricollocazione di ramo di impresa mediante newco al Sud.Ambiti operativi: Lombardia (Milano, Sondrio), Emilia-Romagna, Puglia (Brindisi e Lecce). PM² è la metodologia ufficiale “open source” di gestione dei progetti della Commissione Europea. Nata per la ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 febbraio 2022)inalla Università Luigi Bocconi. Esperienza di lungo corso comenel. Docente a contratto presso il corso diin Ingegneria Gestionale (Indirizzo Finanza e Progetti di Investimento) della Università di Parma. Consulenteper tematiche inerenti la organizzazione, la valutazione, il project management, la gestione creditizia e la finanza agevolata. Supporto alle start-up e per la ricollocazione di ramo di impresa mediante newco al Sud.Ambiti operativi: Lombardia (Milano, Sondrio), Emilia-Romagna, Puglia (Brindisi e Lecce). PM² è la metodologia ufficiale “open source” di gestione dei progetti della Commissione Europea. Nata per la ...

