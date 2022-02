Bonus matrimonio confermato nel 2022: cos’è e a chi spetta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il ministero dello Sviluppo economico e il ministero dell’Economia hanno approvato un decreto che conferma per il 2022 il Bonus matrimonio, il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis a favore delle imprese dei settori wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (Ho.re.ca). Si tratta di un fondo di 60 milioni di euro a favore dei settori tra i più penalizzati dall’emergenza Covid-19 e dalle relative restrizioni imposte dal nostro paese. Bonus matrimonio, a chi spetta Il decreto Sostegni bis ha previsto una misura di favore a sostegno delle imprese operanti nei seguenti settori: wedding; intrattenimento; organizzazione di feste e cerimonie; Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA). Nel decreto si ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il ministero dello Sviluppo economico e il ministero dell’Economia hanno approvato un decreto che conferma per ilil, il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis a favore delle imprese dei settori wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (Ho.re.ca). Si tratta di un fondo di 60 milioni di euro a favore dei settori tra i più penalizzati dall’emergenza Covid-19 e dalle relative restrizioni imposte dal nostro paese., a chiIl decreto Sostegni bis ha previsto una misura di favore a sostegno delle imprese operanti nei seguenti settori: wedding; intrattenimento; organizzazione di feste e cerimonie; Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA). Nel decreto si ...

