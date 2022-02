Attento Napoli, la rifondazione del Barca potrebbe comprendere Koulibaly (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non solo Insigne potrebbe dire addio il Napoli. La nuova politica societaria di De Laurentiis, basata sul “austerity”, che di conseguenza prevede un abbsamento del monte-ingaggi per il prossimo anno, potrebbe veder andar via nuovi giocatori. Ci sono Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz con il contratto in scadenza nel 2023, e per entrabi le trattative L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non solo Insignedire addio il. La nuova politica societaria di De Laurentiis, basata sul “austerity”, che di conseguenza prevede un abbsamento del monte-ingaggi per il prossimo anno,veder andar via nuovi giocatori. Ci sono Kalidoue Fabian Ruiz con il contratto in scadenza nel 2023, e per entrabi le trattative L'articolo

Advertising

sportli26181512 : Napoli, le pagelle di CM: Ruiz chirurgico, Insigne si riscatta: Lazio-Napoli 1-2 Ospina 6: Deve ringraziare la scar… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??? 23' - Prima vera occasione per il Napoli, con Zielinski! Il polacco ci prova da fuori, attento Strakosha #LazioNapo… - calciomercatoit : ??? 23' - Prima vera occasione per il Napoli, con Zielinski! Il polacco ci prova da fuori, attento Strakosha #LazioNapoli 0-0 LIVE #SerieA - Giosue38964236 : @_enz29 Attento come stanno giocando le Milanesi e il mio Napoli.... - giorgiopriami : @MalteniAgapito @PeppinInter La vostra unica speranza, come sempre, è la giustizia sportiva. Io però starei attento… -

Ultime Notizie dalla rete : Attento Napoli Lazio - Napoli 1 - 2, le pagelle: Immobile non sfonda, Milinkovic è un leone, Insigne illuminato, Fabian Ruiz eroe LUIZ FELIPE 6 Fin da subito Osimhen si conferma un cliente scomodo ma lui è attento e preciso anche se con il passare dei minuti inizia a perdere lucidità. PATRIC 5 Il tridente del Napoli fa paura ...

Napoli, le pagelle di CM: Ruiz chirurgico, Insigne si riscatta Commenta per primo Lazio - Napoli 1 - 2 Ospina 6 : Deve ringraziare la scarsa precisione dei laziali nel primo tempo, ma ha dato comunque sicurezza al reparto. Attento quando i biancocelesti hanno centrato lo specchio della ...

Attento Napoli, la rifondazione del Barca potrebbe comprendere Koulibaly DailyNews 24 Attento Napoli, la rifondazione del Barca potrebbe comprendere Koulibaly Non solo Insigne potrebbe dire addio il Napoli. La nuova politica societaria di De Laurentiis, basata sul "austerity", che di conseguenza prevede un ...

Pagelle Lazio Napoli: Patric, che errore. Pedro, una gemma inutile La sua fisicità è un fattore. LUIZ FELIPE 5,5 – Buon primo tempo, ma scende di livello nella ripresa. – Dopo un ora quasi da spettatore, non può nulla sul gol di Insigne. Un errore che cambia la parti ...

LUIZ FELIPE 6 Fin da subito Osimhen si conferma un cliente scomodo ma lui èe preciso anche se con il passare dei minuti inizia a perdere lucidità. PATRIC 5 Il tridente delfa paura ...Commenta per primo Lazio -1 - 2 Ospina 6 : Deve ringraziare la scarsa precisione dei laziali nel primo tempo, ma ha dato comunque sicurezza al reparto.quando i biancocelesti hanno centrato lo specchio della ...Non solo Insigne potrebbe dire addio il Napoli. La nuova politica societaria di De Laurentiis, basata sul "austerity", che di conseguenza prevede un ...La sua fisicità è un fattore. LUIZ FELIPE 5,5 – Buon primo tempo, ma scende di livello nella ripresa. – Dopo un ora quasi da spettatore, non può nulla sul gol di Insigne. Un errore che cambia la parti ...