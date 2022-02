1,34 milioni di famiglie con Reddito di cittadinanza a gennaio (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA – . Proprio così. Sono 1.346.672 le famiglie che a gennaio hanno ricevuto il Reddito o la pensione di cittadinanza per circa tre milioni di persone coinvolte. Lo si legge nell’Osservatorio sul Reddito di cittadinanza dal quale emerge che nel mese sono stati spesi 740,2 milioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Riforma quota 100, tutti gli sviluppi e fasi d’uscita Redditto di cittadinanza e quota 100, arrivano le rassicurazioni di Luigi Di Maio famiglie e Reddito 2019, a chi spettano i benefici Novità sul Reddito di cittadinanza per divorziati e … ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA – . Proprio così. Sono 1.346.672 leche ahanno ricevuto ilo la pensione diper circa tredi persone coinvolte. Lo si legge nell’Osservatorio suldidal quale emerge che nel mese sono stati spesi 740,2L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Riforma quota 100, tutti gli sviluppi e fasi d’uscita Redditto die quota 100, arrivano le rassicurazioni di Luigi Di Maio2019, a chi spettano i benefici Novità suldiper divorziati e … ...

beppe_grillo : Oltre 2 milioni di famiglie in Italia, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo vivono il dramma delle malattie… - Tg3web : In Ucraina l'emergenza ha colpito milioni di bambini e famiglie che hanno bisogno di aiuto e protezione. Croce Ross… - elio_vito : Una vergognosa e strumentale campagna politica lo ha presentato come una misura criminogena ma la verità è che il… - Avvenire_Nei: Povertà. Reddito di cittadinanza: a gennaio assegno per 1,3 milioni di famiglie - DSantanche : In Italia 2 milioni di persone soffrono #MalattieRare. Il 70% in età pediatrica. Sostenere la Ricerca è un dovere irrinunci…