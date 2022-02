Uncharted, il regista Ruben Fleischer: “Nate e Sully nel mio film sono come Luke Skywalker e Han Solo” (Di domenica 27 febbraio 2022) La video intervista a Ruben Fleischer, regista di Uncharted, film ispirato all'omonimo videogioco con protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg. È in sala dal 17 febbraio Uncharted, film ispirato all'omonima saga di videogiochi creata da Naughty Dog. A dirigere è Ruben Fleischer, grande appassionato di Indiana Jones, a cui il personaggio di Nathan Drake, avventuriero cacciatore di tesori, è ispirato. Nel suo film Nate è più giovane rispetto alla sua controparte di pixel: questo Uncharted è infatti un prequel. Questa pellicola ci mostra come Nathan Drake ha incontrato il suo mentore, Victor "Sully" Sullivan. I due hanno le facce di Tom Holland, ormai ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 febbraio 2022) La video intervista adiispirato all'omonimo videogioco con protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg. È in sala dal 17 febbraioispirato all'omonima saga di videogiochi creata da Naughty Dog. A dirigere è, grande appassionato di Indiana Jones, a cui il personaggio di Nathan Drake, avventuriero cacciatore di tesori, è ispirato. Nel suoè più giovane rispetto alla sua controparte di pixel: questoè infatti un prequel. Questa pellicola ci mostraNathan Drake ha incontrato il suo mentore, Victor "" Sullivan. I due hanno le facce di Tom Holland, ormai ...

