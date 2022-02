ULTIM’ORA – Infortunio Barak: i tempi di recupero (Di domenica 27 febbraio 2022) Nella vittoria di oggi dell’Hellas Verona contro il Venezia è andato tutto bene, tranne per l’Infortunio subito da Antonin Barak. Il centrocampista è stato costretto ad uscire dopo poco più di un’ora di gioco, a causa di un problema muscolare all’anca. Si è espresso anche Tudor a fine partita: “Barak sentiva un dolore già all’intervallo: ha stretto i denti e poi purtroppo è dovuto uscire. Non posso dire l’entità del problema, ma spero non sia grave. È un problema ancora da valutare per capire bene di cosa si tratta. Dovrebbe essere all’anca”. Leggi su rompipallone (Di domenica 27 febbraio 2022) Nella vittoria di oggi dell’Hellas Verona contro il Venezia è andato tutto bene, tranne per l’subito da Antonin. Il centrocampista è stato costretto ad uscire dopo poco più di un’ora di gioco, a causa di un problema muscolare all’anca. Si è espresso anche Tudor a fine partita: “sentiva un dolore già all’intervallo: ha stretto i denti e poi purtroppo è dovuto uscire. Non posso dire l’entità del problema, ma spero non sia grave. È un problema ancora da valutare per capire bene di cosa si tratta. Dovrebbe essere all’anca”.

Advertising

infoitsport : Infortunio dell’ultim’ora: problema muscolare | A rischio per la Juventus - infoitsport : ULTIM’ORA – Maledizione mezzala per la Juve: dopo McKennie infortunio per Zakaria! - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - #Juve, maledizione mezzala: dopo McKennie infortunio per #Zakaria ? - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - #Juve, maledizione mezzala: dopo McKennie infortunio per #Zakaria ? - DIRETTADCM : ?? ULTIM'ORA ? Cambio obbligato nella Juventus con l'infortunio di #Zakaria che esce al 36' minuto per un problema a… -