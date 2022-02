Ucraina, l’Anpi se la prende con Biden e mezzo mondo anziché con Putin. Renzi: “Parole vergognose” (Di domenica 27 febbraio 2022) Nelle guerre, si sa, è questione di prospettiva. Ma l’avamposto da cui l’Anpi guarda al conflitto russo-ucraino è davvero “singolare”. Già, perché mentre il mondo – tranne la Cina – si schiera compatto a fianco di Kiev, di Zelensky e della popolazione civile, invasi e bombardati dai russi, gli ex partigiani additano un nuovo invasore nella «politica di potenza della Nato». Intimando contestualmente agli Usa di cessare le «clamorose ingerenze nella vita dell’Ucraina». Cosa che, con tutto quello a cui stiamo assistendo, suona quanto meno anacronistico e più che mai sorprendente, sia rispetto a un dato di realtà, che rispetto ai doveri imposti dall’obiettività. Tanto da indignare persino un sostenitore dell’associazione come Matteo Renzi. l’Anpi attacca Biden, Nato e ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 febbraio 2022) Nelle guerre, si sa, è questione di prospettiva. Ma l’avamposto da cuiguarda al conflitto russo-ucraino è davvero “singolare”. Già, perché mentre il– tranne la Cina – si schiera compatto a fianco di Kiev, di Zelensky e della popolazione civile, invasi e bombardati dai russi, gli ex partigiani additano un nuovo invasore nella «politica di potenza della Nato». Intimando contestualmente agli Usa di cessare le «clamorose ingerenze nella vita dell’». Cosa che, con tutto quello a cui stiamo assistendo, suona quanto meno anacronistico e più che mai sornte, sia rispetto a un dato di realtà, che rispetto ai doveri imposti dall’obiettività. Tanto da indignare persino un sostenitore dell’associazione come Matteoattacca, Nato e ...

