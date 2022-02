Ucraina | Kiev resiste | si combatte strada per strada a Kharkiv Fumi tossici da un gasdotto | paura per un sito nucleare

(Di domenica 27 febbraio 2022) Mentreè ancora sotto assedio e non cede - suscitando "sempre più la frustrazione" di Mosca, secondo il Pentagono - Vladimir Putin manda altri carri armati e lanciarazzi dal confine di Belgorod, ...

... mentre si combatte in queste ore nelle strade di Kharkiv , la seconda principale città, che questa mattina è stata invasa dalle forze russe. Bombe suI media ucraini danno notizia di ...Perché gli aiuti militari alle forze di, sebbene si limitino per ora a caschi e giubbini anti - proiettili, presuppongono una sorta di coinvolgimento tra le parti in conflitto. E dal Colle è ...L'offensiva russa aumenta ma è costretta a rallentare. Bombardamenti pesanti, il sistema bancario chiude il protocollo Swift alle banche di Mosca ...Il geniale fumettista e produttore dedica un omaggio speciale al Paese invaso dall'esercito russo con Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie ...