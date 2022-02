Tottenham | Conte si gode Kulusevski | “Visto? Ottimo acquisto” | VIDEO

Advertising

sportface2016 : +++#Tottenham, #Conte si sfoga: 'Ho bisogno di parlare col club per trovare la soluzione migliore. Non posso accett… - PianetaMilan : .@SpursOfficial, #Conte si gode #Kulusevski: 'Visto? Ottimo acquisto' | VIDEO - @premierleague #PremierLeague #THFC… - paolo48585471 : RT @matteo_gardelli: Capisco che l’#Inter stia attraversando il peggior momento di questa stagione, ma non tollero più un solo secondo le v… - infoitsport : Premier: Conte ritrova il sorriso, poker Tottenham al Leeds. Il City batte l'Everton e allunga in vetta - infoitsport : Tottenham, Conte elogia i suoi: 'Ho avuto le giuste risposte, giocata un'ottima gara' -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Conte

Antoniosi gode Dejan Kulusevski , in gol per la seconda volta con la maglia delnel 4 - 0 a Leeds. Il tecnico pugliese dice: 'Sono stato molto chiaro quando abbiamo comprato Bentancur e ...... culminata dalla sconfitta di oggi per 4 - 0 in casa contro ilallenato da Antonio. Al posto de El Loco argentino è in arrivo il tecnico statunitense Jesse Marsch (ex Lipsia).Sul gioco dei suoi:. 'Va bene giocare un buon calcio, ma per essere una squadra vincente devi sempre giocare con il giusto spirito. Sulla gara:. 'Abbiamo giocato davvero una ottima gara, non è facile ...<< La classifica di Premier >>. Ancora in gol Kulusevski. Basta un quarto d'ora al Tottenham per archiviare la pratica. Il Leeds cerca di rialzare la testa nella ripresa ma sotto di tre gol l'impresa ...