Tosca D’Aquino e Rocio Munoz Morales a Ragusa

Leggi su quotidianodiragusa

(Di domenica 27 febbraio 2022)– Un grande appuntamento, mercoledì 9 marzo, con la stagione di Teatro in primo piano. Alle 21, al Duemila di viale Sicilia a, andranno in scena attrici che non hanno bisogno di presentazioni comee Rocío Muñoz, con Emanuela Muni, Emy Bergamo, Martina Difonte e Giulia Weber. Proporranno “Fiori d’acciaio” con il palcoscenico che, per l’occasione, sarà trasformato in un salone di bellezza dove sarà rappresentata al pubblico la vita delle sei donne protagoniste. Lo spettacolo è scritto da Robert Harling e messo in scena con la regia di Michela Andreozzi e Massimiliano Vado. Nel salone, che in questa versione ha come location Sorrento e non la Louisiana, come nell’omonimo film che ha visto protagoniste Shirley MacLaine e Julia Roberts, si incontrano le protagoniste: la ...