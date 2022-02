Torino | Juric | «Dobbiamo ritrovare un po’ di umiltà»

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ivanè intervenuto nel post partita di Sky Sport per commentare la sconfitta delcontro il Cagliari Ivanha commentato su Sky la sconfitta delcontro il Cagliari. Le sue parole. LE PAROLE – «Penso che la squadra ha fatto ottimi 60? minuti. Abbiamo subito un gol su fallo laterale, inaccettabile. Dopo il secondo gol non siamo riusciti a reagire. Oggi c’era tanta gente, venivamo da un derby giocato molto bene. Ora le partite sono equilibrate e noi manchiamo nella concertazione in certi momenti. Per 60? minuti la squadra ha fatto quello che voleva.riprendere la via giusta e trovare un po’ diper fare ancora meglio. La squadra sta dando il massimo, si impegnano molto e fanno cose positive. Poi il Gallo ha fatto gol e ci sta dando una grossa ...

Advertising

infoitsport : Torino, Juric: “Non è il nostro momento, troppi cali di concentrazione” - sportli26181512 : Juric: 'Di nuovo un gol subito su fallo laterale, è inaccettabile' - BEPPESARNO : ...Mainwhile il #TORO ha perso, in maniera bruttissima. Questa sconfitta è davvero sanguinosa. Impatterà molto anch… - CentotrentunoC : #SerieA ? Il commento di Ivan #Juric al termine della sconfitta interna contro il #Cagliari ????#TorinoCagliari - Toro_News : ?? | REAZIONI SOCIAL I migliori tweet dei tifosi granata sul lunch match all'Olimpico Grande Torino: 'Juric per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juric

...Stadio Olimpico Grande. Ai granata padroni di casa non basta il centro di Belotti, per i rossoblu ospiti le reti di Bellanova e Deiola valgono tre punti fondamentali in chiave salvezza....Commenta per primo Ecco l'analisi del tecnico delIvana Sky dopo la sconfitta interna contro il Cagliari: 'La squadra ha avuto tanta intensità e occasioni, ma non è bastato. Bisogna trovare un po' più di ritmo e umiltà. I ragazzi si ...Colpaccio del Cagliari, che nel lunch match della 27^ giornata espugna lo Stadio Olimpico Grande Torino. Ai granata padroni di casa non basta ...A segno Bellanova (primo gol in A, con dedica all’Ucraina), pareggia Belotti e poi Deiola regala i tre punti ai rossoblù ...