Spezia-Roma 0-0 LIVE | palo di Pellegrini | occasioni Abraham e Verde Espulso Amian

Advertising

DiMarzio : Le formazioni ufficiali di #SpeziaRoma - infoitsport : Spezia-Roma, formazioni ufficiali: Sala e Agudelo dal 1', Mou conferma Kumbulla in difesa - infoitsport : Spezia - Roma, le formazioni ufficiali - infoitsport : LIVE Spezia-Roma 0-0: DESTRO DI PELLEGRINI! Palla larga - asromaliveit1 : Parla Tiago Pinto, il rinnovo di #Mancini ed il ricorso per #Mourinho- #CalciomercatoRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Roma

La" Archiviata la sconfitta di Bologna, le Aquile di mister Thiago Motta sono pronte a tornare in campo, nel 27° turno della Serie A 2021/22, allo stadio Alberto Picco contro ladi José ...... squadra di Thiago Motta in dieci Nel finale del primo tempo loresta in dieci. Doppia ammonizione e conseguente espulsione per Amian. Amian salterà la prossima partita dellocontro la ...Il difensore francese è stato espulso: doppia ammonizione nei primi 45 minuti contro la Roma È durata 46 minuti la gara di Kelvin Amian. Il difensore dello Spezia è stato espluso dall'arbitro Fabbri p ...La partita delle 18, che vede in campo Spezia e Roma è finita al 45' sullo 0-0. I liguir sono rimasti in dieci per il rosso ad Amian.