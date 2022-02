Mosca raddoppia i tassi di interesse. Oggi Borsa resta chiusa. Russi in coda ai bancomat (Di domenica 27 febbraio 2022) Le nuove sanzioni del G7 che colpiscono le banche e la Banca centrale russa scatenano una corsa al contante, in cerca soprattutto di dollari Leggi su ilsole24ore (Di domenica 27 febbraio 2022) Le nuove sanzioni del G7 che colpiscono le banche e la Banca centrale russa scatenano una corsa al contante, in cerca soprattutto di dollari

Advertising

ThManfredi : Mosca raddoppia i tassi di interesse. Strano, avrei pensato che BC russa si sarebbe piegata/ come non si dica /alla… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Il Rublo crolla sui mercati asiatici,Mosca raddoppia tassi di interesse. Le nuove sanzioni G7 che colpiscono banche e… - oknosureddit : Il rublo crolla sui mercati asiatici, Mosca raddoppia i tassi d’interesse. Sberbank a rischio fallimento in Sloveni… - dei_alba : RT @francescagraz1: Il Rublo crolla sui mercati asiatici,Mosca raddoppia tassi di interesse. Le nuove sanzioni G7 che colpiscono banche e… - PizzutiL : RT @francescagraz1: Il Rublo crolla sui mercati asiatici,Mosca raddoppia tassi di interesse. Le nuove sanzioni G7 che colpiscono banche e… -