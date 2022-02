L’amarezza di Sarri | “Ingenuità decisiva sul gol di Ruiz | meritavamo di più”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma- La sfida col Napoli ha sempre un sapore molto particolare. Quel sapore che diventa amaro quando si perde in pieno recupero dopo aver raddrizzato la gara qualche istante prima. “Abbiamo disputato una buona partita – ha dichiarato– nel primo tempo abbiamo giocato solo noi, il rammarico è essere andato al riposo sullo zero a zero. L’finale ci è costata la partita, eravamo messi male dietro”. Il tecnico toscano, nonostante, guarda avanti con ottimismo: “Tre mesi fa il Napoli era per noi ingiocabile, oggi la musica è completamente diversa. L’obiettivo è fare il meglio possibile attraverso il gioco”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.