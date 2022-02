Il nodo russo e lo statuto sospeso: paralisi del MoVimento Cinque Stelle (Di domenica 27 febbraio 2022) A marzo doveva iniziare il tour per l’Italia per rilanciare il nuovo partito del M5s e aprire la campagna elettorale per le Amministrative, ma dopo circa un anno, si ritrova in piena palude e senza una carica ufficiale. Non è certo nata sotto una buona stella – è il caso di dire – la leadership di Giuseppe Conte nel MoVimento Cinque Stelle. Dai suoi primi passi fatti dalla caduta del Conte II a oggi, tra scontri fratricidi, liti con la Casaleggio & C. per accaparrarsi liste degli iscritti, quote e piattaforme, per poi finire a una sua elezione a presidente del partito seguita da una sospensione da parte del tribunale, per Conte non c’è mai stato un attimo di tregua. Se poi ci aggiungiamo la vera questione, ovvero quella politica, che vede oggi un M5s trasformato in una sorta di sistema solare, ricco di pianeti che ruotano attorno ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 27 febbraio 2022) A marzo doveva iniziare il tour per l’Italia per rilanciare il nuovo partito del M5s e aprire la campagna elettorale per le Amministrative, ma dopo circa un anno, si ritrova in piena palude e senza una carica ufficiale. Non è certo nata sotto una buona stella – è il caso di dire – la leadership di Giuseppe Conte nel. Dai suoi primi passi fatti dalla caduta del Conte II a oggi, tra scontri fratricidi, liti con la Casaleggio & C. per accaparrarsi liste degli iscritti, quote e piattaforme, per poi finire a una sua elezione a presidente del partito seguita da una sospensione da parte del tribunale, per Conte non c’è mai stato un attimo di tregua. Se poi ci aggiungiamo la vera questione, ovvero quella politica, che vede oggi un M5s trasformato in una sorta di sistema solare, ricco di pianeti che ruotano attorno ...

Advertising

SoniaLaVera : RT @tempoweb: Il nodo russo e lo statuto sospeso: paralisi del #M5S. #Conte rinvia ancora il rilancio #russia #ucraina #dibattista #27febbr… - tempoweb : Il nodo russo e lo statuto sospeso: paralisi del #M5S. #Conte rinvia ancora il rilancio #russia #ucraina… - _854569266004 : @yenisey74 Questo è il nodo della questione altro che il Dombass, Ucraina! Vogliono venderci il loro 'gazschit' c… - DanieleDann1 : ?? Mario #Draghi a #Mosca. Non è una partita semplice: l’unità del fronte europeo non è in discussione, ma è anche… - hiboss_hiboss : RT @TOccidentale: Rara, lucida analisi per scoprire perché gli USA lavorano per la guerra in Ucraina. TLDR - serve a frenare le forniture d… -