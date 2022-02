Cagliari | Bellanova | «Il mio gol è dedicato all’Ucraina»

(Di domenica 27 febbraio 2022) L’esterno delRaoulha così parlato dopo la rete messa a segno contro il Torino: le sue dichiarazioni Le parole a SkySport dell’esterno delRaouldopo il suo gol. LE PAROLE – «Sono contentissimo per il gol, ma ancora di più perché ha sbloccato la gara, Sapevamo che era difficile, loro giocano uomo contro uomo come noi. Dedico la reteper il momento difficile che sta passando». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 57 punti; Inter 55, Napoli 54; Juventus 50; Atalanta ...21' GOL CAGLIARI! Dormita della difesa del Toro su una rimessa laterale, Grassi lasciato libero di fare ciò che voleva, palla sul secondo palo per Bellanova che segna a porta vuota. MARCATORI: pt 22' ...Come riporta il profilo Twitter di Opta, a 21 anni e 286 giorni Raoul Bellanova è diventato il più giovane difensore del Cagliari a segnare in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.