Bergamo, perde il controllo dell'auto e si schianta contro una recinzione: morto a 32 anni, tre feriti gravi (Di domenica 27 febbraio 2022) Un uomo di 32 anni è morto e altri tre sono rimasti feriti in modo grave in un incidente avvenuto alle 4,30 di stamattina a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. L'uomo deceduto era al volante ... Leggi su leggo (Di domenica 27 febbraio 2022) Un uomo di 32e altri tre sono rimastiin modo grave in un incidente avvenuto alle 4,30 di stamattina a Ponte San Pietro, in provincia di. L'uomo deceduto era al volante ...

Advertising

iezed : RT @MarcoStudent63: la Procura di Perugia ha chiesto l'autopsia sul corpo di un esentato dal vaccino morto per covid - a Bergamo non è succ… - MarcoStudent63 : la Procura di Perugia ha chiesto l'autopsia sul corpo di un esentato dal vaccino morto per covid - a Bergamo non è… - AmoBergamo : #Bergamo Perde il controllo dell'auto e si schianta sull'A4, morto un 23enne di Seriate - PQuerela : @d_granuzzo @MussiFabrizio Non se ne perde una puntata. Aaaaammiiicoooo miooooooo. Cosa ne dice del signor Rom da Bergamo? - dorinileonardo : @Alessandro_Ill Eh infatti. Così va a finire che si esulta se la Juve perde e non si festeggia se Danilo pareggia a Bergamo -