Ucraina, Macron: Questa guerra durerà, dobbiamo prepararci

La guerra in Ucraina "durerà" e "dobbiamo prepararci". A dichiararlo è stato questa mattina dal Salone dell'Agricoltura a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron, annunciando che il governo prepara "un piano di resilienza" per far fronte alle conseguenze economiche di questa crisi. "La guerra è tornata in Europa…Se dovessi comunicarvi la mia convinzione questa mattina, è che questa guerra durerà" e questo "non sarà senza conseguenze per il mondo agricolo".

