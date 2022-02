Ucraina | Cerno | ' Putin fuori dalla storia'

(Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Questo è il momento di un grande rilancio dei valori fondanti dell'Occidente, dei valori dell'umanesimo e della democrazia. Questa è la vera arma per porre Vladimire riprendere, insieme, il cammino verso il futuro. Qualunque azione del mondo libero adatta a voltare pagina è oggi prioritaria. L'Europa impari da questa guerra che l'uomo non è solo economia. La sveglia che la guerra ci ha dato sia portata a frutto. L'Europa risponda unita e con una voce sola: libertà e pace a tutti i costi”. Lo afferma il senatore Pd, Tommaso

... a ripetere che ci vorrebbe una telefonata dell'ex premier azzurro, da Tommaso Cerno a Gianni ... a Putin il ritiro immediato delle truppe russe che da troppo tempo incombono sui confini dell'Ucraina. ... si sarebbe messo "a disposizione" di Mario Draghi sul dossier, considerando il buon ... Tommaso Cerno afferma: 'Penso che Berlusconi possa avere una capacità personale e politica per contribuire ... Guerra Russia-Ucraina a Non é l'Arena con Massimo Giletti su La7.