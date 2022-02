Twitter sembra avere dei problemi di funzionamento in Russia

(Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo Meta è la volta di? Nella giornata di ieri, il Roskomnadzor, l’autorità garante delle comunicazioni in, aveva annunciato che ci sarebbero state delle limitazioni per gli utenti nell’utilizzo di Facebook. Adesso, gli stessiche si riscontrano sul social network di Mark Zuckerberg (estrema difficoltà nel caricare o nello scaricare foto e video) sono segnalati anche per. Possibile che l’autorità garante delle comunicazioni inabbia deciso di limitare questo social network per impedire la diffusione di immagini o di video che riguardino la situazione in Ucraina? LEGGI ANCHE > Lalimita l’accesso a Facebookdown indi connessione nel Paese Non sarebbe del resto ...

Advertising

sandrogozi : Sembra ci sia una nuova pandemia che colpisce i tweet sovranisti italici pro-Russia e pro-Putin degli ultimi anni:… - forumJuventus : Platini: 'La Juve con Allegri sembra quella del Trap. Il gesto di Dybala mi ha commosso e divertito, Vlahovic una s… - fattoquotidiano : #UkraineRussia: la guerra si fa anche colpendo gli interessi finanziari ed economici del nemico. La #Russia sembra… - crikcrok_videos : boh sinceramente non mi interessa dove stia andando, basta che sia felice (e lo sembra abbastanza) - EffeBoccia : Prepariamoci a scaldarci bruciando i mobili perché, visto a quanto è arrivato il costo dell’energia in Italia, Drag… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter sembra

Giornalettismo.com

Miche sarà più facile negoziare tra noi", ha detto Putin all'esercito ucraino in un ... State attenti e non abbandonate le vostre case!", si legge sugli accountdel ministero della ...(Herman Hesse) - Io credo nel diventare forte quanto tuttoandare storto. Credo che le ...gruppo Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram Clicca qui per seguire Donna Glamour su...Nel mentre continua a manifestarsi un curioso bug nelle sue iterazioni per device Apple, Twitter prosegue nello sviluppare migliorie e nuove funzioni, come appena scoperto da due attivissimi leaker.Negli ultimi giorni Twitter sembra essere investito da un tumulto di novità. Basti pensare all’invio dei DM direttamente dalla timeline, alle opzioni per cambiare la velocità di riproduzione dei video ...