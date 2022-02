Torino-Cagliari, Juric: “Sfida impegnativa contro una squadra in salute. Belotti? Voglio di più” (Di sabato 26 febbraio 2022) Il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia del match contro il Cagliari valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa: “Affrontiamo una squadra in salute, hanno i giocatori giusti per il gioco di Mazzarri. Stanno facendo tanti punti fuori casa, sarà una Sfida impegnativa e tosta. Vogliamo crescere ogni partita e fare bene. Non pensiamo se il momento è decisivo o no, ci mancano i tre punti da un po’ e questo è ciò che vogliamo. Da Belotti mi aspetto ancora di più: ha dato un accenno di cose positive, ma ci è mancato tutto l’anno e ora mi aspetto ancora di più. Abbiamo fatto buone prestazioni anche contro le difese a tre. E’ un modo di attaccare ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Il tecnico del, Ivan, alla vigilia del matchilvalevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa: “Affrontiamo unain, hanno i giocatori giusti per il gioco di Mazzarri. Stanno facendo tanti punti fuori casa, sarà unae tosta. Vogliamo crescere ogni partita e fare bene. Non pensiamo se il momento è decisivo o no, ci mancano i tre punti da un po’ e questo è ciò che vogliamo. Dami aspetto ancora di più: ha dato un accenno di cose positive, ma ci è mancato tutto l’anno e ora mi aspetto ancora di più. Abbiamo fatto buone prestazioni anchele difese a tre. E’ un modo di attaccare ...

